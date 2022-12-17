Турция впервые испытала сверхзвуковую ракету

Глава компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил об успешном запуске первой турецкой сверхзвуковой ракеты.

По его словам, пуск ракеты Roketsan был произведен турецким беспилотником Bayraktar Akinci.

Сельчук Байрактар отметил, что ракета поразила цель на расстоянии в 100 км. На днях в Турции также испытали беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что дальность полета отечественных баллистических ракет будет увеличена.