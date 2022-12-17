В МИД РФ заявили о сомнительной целесообразности зерновой сделки

В российском МИД сомневаются в целесообразности продолжения зерновой сделки, если в нее не будут внесены изменения.

Заместитель главы ведомства Сергей Вершинин отметил, что у российской стороны есть вопросы к реализации меморандума, согласно которому РФ должна иметь беспрепятственный доступ на мировые рынки сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Он указал на необходимость корректировки зерновых потоков и процесса освещения самого хода сделки.

Ранее президент США Джо Байден высказался за продление зерновой сделки во благо всех народов мира.