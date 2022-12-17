Reuters: Япония приступает к самому крупному наращиванию военной мощи со Второй мировой войны

Агентство Reuters сообщает, что новая стратегия национальной безопасности Японии предусматривает самое серьезное усиление военной мощи со Второй мировой войны.

В ближайшие пять лет страна намерена вложить в укрепление своего оборонного потенциала 320 млрд. долларов.

Исходя из данных о бюджетах, траты Японии на данные цели являются третьими в мире после США и Китая.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна сейчас находится на поворотном этапе своей истории.