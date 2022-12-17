МЭА: в 2022 году потребление угля в мире оказалось рекордным

Международное энергетическое агентство сообщает, что в 2022 году потребление угля в мире достигло рекордного показателя.

К концу нынешнего года МЭА прогнозирует потребление угля на уровне 8,025 млрд тонн. Предыдущий рекорд пришелся на 2013 год и составил 7, 997 млрд тонн.

При этом эксперты считают, что такие высокие показатели сохранятся как минимум до 2025 года.

Наиболее увеличение потребления угля продемонстрировала Индия, там показатель вырос на 6,8%. Рост в Европе составил 5,7%.