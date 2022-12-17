Кадыров заявил, что Запад боится его дочерей, как огня
2022-12-17 02:00
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что запад боится его маленьких и хрупких дочерей как огня. Так он отреагировал о введении в отношении них санкций Евросоюза.
Под санкции попали дочери Кадырова Айшат и Карина. Он подчеркнул, что гордится своими девочками.
Кадыров также считает, что санкции объединят его и без того очень дружную семью.
Девятый пакет санкций Евросоюза был введен 16 декабря. Он затронул многих российских чиновников, членов Госдумы, замминистров и вице-премьеров.
Опубликовано: Светлана Репина