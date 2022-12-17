Россия пообещала в ближайшее время ответить на ограничения Запада по нефти

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время будет согласован ответ странам Запада на введение потолка цен на нефть.

По его словам, сейчас идет согласование последних моментов. Соответствующие меры будут приняты очень скоро.

Ранее Песков утверждал, что в России не признают ценовой потолок на нефть. Он назвал эти ограничения абсурдом.

Пресс-секретарь также говорил о том, что потолок цен на российскую нефть не окажет никого влияния не проведение спецоперации на Украине.