Постпредство России при ЕС объявило девятый пакет санкций нелегитимным
2022-12-17 02:10
Постоянное представительство России при Евросоюзе объявило очередной пакет санкций нелегитимным.
Дипломаты отметили, что единственной целью Евросоюза является оказание давления на другие государства.
В постпредстве напомнили, что ограничительные меры не соответствуют основным принципам Всемирной торговой организации.
Там также уточнили, что многие страны начинают прислушиваться к позиции РФ, поскольку не готовы играть по нечестным правилам.
Опубликовано: Светлана Репина