Постпредство России при ЕС объявило девятый пакет санкций нелегитимным

Постоянное представительство России при Евросоюзе объявило очередной пакет санкций нелегитимным.

Дипломаты отметили, что единственной целью Евросоюза является оказание давления на другие государства.

В постпредстве напомнили, что ограничительные меры не соответствуют основным принципам Всемирной торговой организации.

Там также уточнили, что многие страны начинают прислушиваться к позиции РФ, поскольку не готовы играть по нечестным правилам.