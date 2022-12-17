В кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли несколько странных киноляпов

В культовом фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» обнаружили сразу несколько киноляпов.

Когда Жорж Милославский предлагает гражданам хранить деньги в сберкассе, он показывает в кадре пачку облигаций, а не купюр.

Герой Куравлева примерят дорогие вещи в квартире Шпака, но к Шурику перемещается уже в другой куртке.

В сцене с дисковым телефоном можно увидеть, что трубку опускают на нитках, а в аквариуме в разных кадрах присутствуют и отсутствуют рыбки.