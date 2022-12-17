США разрешили Украине проводить в Крыму военные операции
2022-12-17 02:54
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина имеет право на проведение военных операций в Крыму.
Он пояснил, что Соединенные Штаты считают полуостров украинской территорией.
По мнению Кирби, украинцы вправе сами решать, когда, в каких масштабах и какими темпами будут проводиться военные операции на их территории.
Ранее сообщалось, что США больше не настаивают, чтобы ВСУ воздерживались от ударов по территории России.
Опубликовано: Светлана Репина