Белый дом: время мирных переговоров по Украине еще не пришло

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что время мирных переговоров по Украине еще не пришло.

Такими словами он прокомментировал условия начала подобных переговоров.

Салливан пояснил, что США продолжают оказывать Украине военную помощь, чтобы обеспечить стране лучшую позицию на переговорах.

Ранее бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер сказал, что сейчас в конфликте наступает переломный момент, который следует использовать для проведения переговоров.