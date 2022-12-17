Bloomberg: Сербия хочет снизить зависимость от российского газа

Bloomberg приводит слова главы Минэнерго Сербии Дубравки Джедович о том, что страна заинтересована в снижении зависимости от российского газа.

По ее словам, на данный момент это приоритетная задача, однако для ее решения Сербии не хватает ресурсов.

Джедович отметила, что реализация проектов по получению энергоносителей из альтарнативных источников требует вложения сотен миллионов евро.

При этом в Сербии рассматривают в качестве потенциальных поставщиков газа Грецию и Азербайджан.