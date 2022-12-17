19FortyFive: США могут свернуть помощь Украине, если не будет мирных переговоров

Издание 19FortyFive опубликовало материал, в котором журналист Ставрос Атламазоглу утверждает, что США могут прекратить военную помощь Украине.

По его мнению, украинская сторона будет получать такую помощь до тех пор, пока Джо Байден является президентом.

Журналист отметил, что США уже оказали Украине помощь на 68 млрд долларов, и сейчас Байден запросил у Конгресса еще 37,7 млрд долларов.

Если к власти придут республиканцы, они могут отказаться от предоставления Украине военной помощи, если не будет перспектив мирных переговоров.