Радио Zet: гранатомет, который взорвался в штабе польской полиции, ввезли с Украины без контроля

Радиостанция Zet сообщает, что гранатомет, который взорвался в кабинете главного коменданта полиции Польши Шимчика, ввезли в страну с Украины без контроля.

Его привезли в специальном поезде, который ходит между Польшей и Украиной, без проведения таможенного и пограничного контроля.

Сотрудники радиостанции считают, что в этом деле остается еще немало вопросов.

Ранее сообщалось, что в Главном управлении полиции Польши произошел взрыв, причиной которого стал выстрел из гранатомета, полученный в подарок от Украины.