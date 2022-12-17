Радио Zet: гранатомет, который взорвался в штабе польской полиции, ввезли с Украины без контроля
2022-12-17 03:35
Радиостанция Zet сообщает, что гранатомет, который взорвался в кабинете главного коменданта полиции Польши Шимчика, ввезли в страну с Украины без контроля.
Его привезли в специальном поезде, который ходит между Польшей и Украиной, без проведения таможенного и пограничного контроля.
Сотрудники радиостанции считают, что в этом деле остается еще немало вопросов.
Ранее сообщалось, что в Главном управлении полиции Польши произошел взрыв, причиной которого стал выстрел из гранатомета, полученный в подарок от Украины.
Опубликовано: Светлана Репина