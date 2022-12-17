Мощное землетрясение на Марсе раскрыло следы космической катастрофы

Ученые зафиксировали крупнейшее известное землетрясение на Марсе в этом году. Сейсмические волны, вызванные землетрясениями, обнаружили необычные следы в коре планеты.

Это остатки возможного столкновения Марса с мощным космическим объектом. Мощное землетрясение зафиксировал зонд InSight, который находится на планете с 2018 года.

По предыдущим данным предполагалось, что в прошлом Красная планета столкнулась с огромным астероидом.

Теперь эта гипотеза была подтверждена наблюдениями за сильнейшим известным землетрясением на Марсе. Подземные толчки, о которых сообщают ученые, произошли в мае этого года, имели магнитуду 4,7 балла по шкале Рихтера и продолжались 4 часа.

В общей сложности таким образом было высвобождено в пять раз больше энергии, чем во время сильнейшего предыдущего землетрясения. По земным меркам удар был умеренно сильным, но достаточно сильным, чтобы послать волны по всей планете. Такого явления на Марсе еще никто не наблюдал.

Данные о новом землетрясении предоставил зонд InSight, приземлившийся на планету в 2018 году.

Анализ сейсмических волн может предоставить экспертам массу информации о недрах планеты. Точно так же изучаются недра Земли.

Собранные знания о внутренних слоях планеты могут не только раскрыть историю Марса, но, как подчеркивают специалисты, помогут и в планировании будущих миссий, в том числе пилотируемых.