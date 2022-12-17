Wall Street Journal: Путин дал задание Кадырову ликвидировать Зеленского

Владимир Путин приказал Рамзану Кадырову захватить правительственные здания в Киеве и совершить покушение на Владимира Зеленского, пишет Wall Street Journal в тексте, посвященном главе Чеченской Республики.

Информацию о приказе о ликвидации Владимира Зеленского якобы подтвердили украинские спецслужбы и силовики.

"Предполагаемая ликвидация президента, громкое и желанное задание, было своего рода бонусом, который дали Кадырову" — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, которого цитирует американское издание.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, сообщает WSJ. Он назвал их "абсолютно абсурдными, безосновательными и ложными". Журналисты WSJ направили запрос по этому поводу самому Кадырову, но ответа не получили.

Войска Кадырова вошли в Украину 25 февраля, на следующий день после начала специальной военной операции. По данным WSJ, сейчас "кадыровцы" дисциплинируют российских солдат и борются с украинскими шпионами.

Ранее сам Рамзан Кадыров неоднократно называл себя "пехотинцем Путина".