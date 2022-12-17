В Португалии убита 3-летняя девочка, которую использовали для перевозки наркотиков

Исчезновение и смерть трехлетней Джессики в последние месяцы взволновали всю Португалию. По сообщениям СМИ, девочку использовали в качестве курьера для перевозки наркотиков.

По данным лиссабонской полиции, мать девочки была арестована по обвинению в пренебрежении уходом за ребенком и создании для него опасности потери здоровья и жизни.

"Джессику использовали в качестве курьера для перевозки наркотиков, о чем знала ее мать", - сообщает SIC TV со ссылкой на следствие.

Ребенок был похищен в июне 2022 года в городе Сетубал супружеской парой, которую знала мать девочки. В обмен на ее освобождение похитители потребовали от нее вернуть долг.

В пятницу, 16 ноября полиция подтвердила, что они также задержали человека, связанного с похитителями, который, возможно, несет прямую ответственность за смерть девочки.

Следствие указывает, что супружеская пара и их дочь, находящиеся в заключении с июня, похитившие трехлетнюю девочку, предположительно насиловали Джессику в течение как минимум пяти дней. Вскрытие подтвердило многочисленные телесные повреждения на теле ребенка.