Светлый новогодний хит: опубликован прощальный трек Бориса Моисеева

16 декабря на музыкальных платформах прошла премьера песни певца «В этот Новый год».

Заслуженный артист РФ Борис Моисеев ушел из жизни 27-го сентября 2022 года после третьего инсульта. Директор и друг артиста Сергей Горох рассказал, что вышла в свет песня звезды «В этот Новый год», ее можно слушать на всех музыкальных платформах.

Автор композиции Алексей Малахов признался, что с песней связаны приятные и теплые воспоминания. По его словам, Борис попросил его написать песню про Новый год.

"В это время я зимовал в Таиланде, и сразу пришли строчки: «Я просто хочу любить тебя, в этот Новый год, я просто хочу обнять тебя». Просто, душевно и тепло!", - поделился Малахов.

Сергей Горох также уточнил, что у Бориса Моисеева осталось много невыпущенных песен, и идет работа над его творческим наследием, сообщает КП.

"Оно огромное. Мы готовим новые релизы, в том числе неизданные песни. В их числе будут и сенсационные дуэты. Это большая работа, и в этих произведениях Борис Моисеев остается с нами", - подчеркнул Сергей Горох.