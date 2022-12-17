Миссия НАТО KFOR увеличила военное присутствие и патрулирование на севере Косово
2022-12-17 12:37
Миротворческая миссия НАТО KFOR увеличила военное присутствие и патрулирование на севере Косово.
Ситуация, складывающаяся в Косово, активизировала необходимость увеличение военного присутствия и усиленного патрулирования, заявила миссия НАТО KFOR в Twitter.
"Мы усилили свое присутствие и ввели дополнительные меры патрулирования на севере Косово на этой неделе. Ожидаем, что стороны будут сотрудничать с KFOR и воздержаться от провокаций, чтобы обеспечить безопасность общин", - говориться в публикации.
Командование KFOR также призвало обеспечить свободу передвижения по всей территории края.
Опубликовано: Максим Алексеев