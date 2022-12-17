Начальник польской полиции Шимчик прокомментировал взрыв подаренного украинцами гранатомета

В среду, 14 декабря в здании Главного управления полиции в Варшаве произошел взрыв. В результате был поврежден потолок кабинета, а начальник полиции генерал Ярослав Шимчик был госпитализирован для планового осмотра.

Как сообщил портал RMF24 со ссылкой на членов делегации, сопровождавших Шимчика с визитом в Украину, командир получил от хозяев два противотанковых гранатомета, «которые, как утверждали украинцы, должны были быть использованными. По данным портала, речь шла, вероятно, о RGW-90 Matador.

Это одноразовый гранатомет немецкой компании Dynamit Nobel Defense, он используется для пробития брони и как фугасное оружие.

"Взрыв был мощным, он разрушил пол и повредил потолок", - сказал генерал Шимчик.

По данным портала, это должен был быть "необычный военный подарок, который сейчас делают украинцы - бывший в употреблении противотанковый гранатомет, из которого стреляли по российским танкам".

По словам собеседников RMF24, "делегация вернулась в Варшаву на машине, а полученные подарки генерал Шимчик оставил в задней комнате своего кабинета".

Начальник польской полиции рассказал, что на следующий день после возвращения хотел отложить подарки от украинцев в подсобке своего кабинета. В момент, когда он переместил один из гранатометов вертикально по полу, буквально через секунду произошел взрыв/

RMF24 привел заключения экспертов, согласно которым "гранатомет не мог выстрелить сам по себе — если только он не был поврежден и не произошел взрыв при пристрелке".

Он также сообщил, что повреждения от взрыва есть на трех этажах здания, а пробоины в этажах "круглой формы" и "размером с обеденную тарелку".