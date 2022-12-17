Сигнал об опасности воздушного нападения объявлен по всей территории Украины

Во всех областях и столице Украины объявлен сигнал об опасности воздушного нападения.

Сигнал об опасности воздушного нападения объявлен на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карт украинского минцифры.

Первый сигнал прозвучал на востоке Украины, а затем за несколько минут воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Удары по объектам украинской критической инфраструктуры начали наносится с 10 октября через два дня после атаки на Крымский мост, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы.