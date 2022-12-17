Шэрон Стоун тайно усыновила четвертого ребенка, отец которого умер от Паркинсона

Год назад семья 64-летней звезды Голливуда стала больше, теперь в ней живет осиротевший друг старшего из приемных сыновей актрисы.

Звезда «Основного инстинкта» стала мамой для трех мальчиков из детского дома. Старшему Роэну уже 22 года, среднему Лэрду — 17, а младшему Куинну — 16 лет. Но недавно стало известно, что актриса усыновила еще одного ребенка - друга старшего сына.

Как уточняет Космополитен, отец мальчика умер от болезни Паркинсона, и его сын остался сиротой. Шэрон еще при жизни отца помогала этой семье, а после трагедии решила подарить ребенку новый дом.

«Теперь они живут большой семьей в ее особняке. У самой Шэрон тоже было непростое детство, она всегда мечтала о настоящей семье», — пишет издание со ссылкой на американские СМИ.

Сама актриса так и не сумела стать матерью из-за проблем со здоровьем. Шэрон Стоун призналась, что у нее было девять выкидашей, и потом она поняла, что нужно усыновить ребенка из детдома, а не пытаться рожать самой.