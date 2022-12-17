В загородном поместье МИД Великобритании обнаружены следы кокаина

Следы кокаина были обнаружены в загородном поместье, используемом главой МИД после вечеринок, на которых присутствовали политические сторонники тогдашнего министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.



По данным источников издания, этим летом, всего за несколько дней до того, как Трасс победила на выборах руководства Консервативной партии и стал премьер-министром, в поместье Чевенинг дважды обнаруживали белый порошок.

Газета сообщает, что один из сотрудников проверил порошок ватным тампоном, который меняет цвет при контакте с кокаином, указывая на то, что это наркотик.

Как пишет The Guardian, "сотрудники поместья говорят, что дважды находили следы белого порошка на боковом столике в игровой комнате с бильярдным столом после вечеринок, на которых Трасс развлекала своих политических сторонников.

21 августа, когда ее предвыборная кампания шла полным ходом, и в выходные 2-4 сентября, как раз перед объявлением ее победы.

Источник, на который ссылается газета, сообщает, что « кокаин широко использовался в правительственных зданиях и парламенте и что его принимали некоторые из политических союзников Трасс.