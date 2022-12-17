Армия РФ получила новую партию комплексов «Пенициллин» для нужд спецоперации

Издание "РИА Новости" сообщило о передаче новой партии разведывательных комплексов "Пенициллин" российским военным в зоне СВО.

17 декабря военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" со ссылкой на инсайдера сообщили, что войска России в зоне проведения специальной военной операции получили новую партию разведывательных комплексов "Пенициллин", которые доказали свою эффективность во время дуэлей российских и украинских артиллеристов.

Отмечается, что российский комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" также показал результативность в борьбе с артиллерийскими установками образца Североатлантического альянса.