Анджелина Джоли покинула пост специального посланника ООН по делам беженцев

Актриса сотрудничала с организацией в течение двадцати лет, и за это время посетила десятки стран.

Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев, сообщает Супер.ру со ссылкой на сайт организации.

Издание уточняет, что актриса сотрудничала с ООН свыше 20 лет.

В качестве спецпосланника звезда Голливуда побывала с гуманитарными миссиями в Кении, Таиланде, Эквадоре, Судане, Косово и многих других странах.

В ООН отметили, что Джоли в этой важной роли “использовала свой мощный голос для поддержки беженцев и для призыва к срочным действиям и решениям для вынужденных переселенцев".

Но теперь актриса планирует посвятить себя еще более более широкому кругу гуманитарных вопросов, а также вопросов прав человека, включая работу над созданием более равноправной и инклюзивной международной системы.