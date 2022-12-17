Анджелина Джоли покинула пост специального посланника ООН по делам беженцев
Актриса сотрудничала с организацией в течение двадцати лет, и за это время посетила десятки стран.
Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев, сообщает Супер.ру со ссылкой на сайт организации.
Издание уточняет, что актриса сотрудничала с ООН свыше 20 лет.
В качестве спецпосланника звезда Голливуда побывала с гуманитарными миссиями в Кении, Таиланде, Эквадоре, Судане, Косово и многих других странах.
В ООН отметили, что Джоли в этой важной роли “использовала свой мощный голос для поддержки беженцев и для призыва к срочным действиям и решениям для вынужденных переселенцев".
Но теперь актриса планирует посвятить себя еще более более широкому кругу гуманитарных вопросов, а также вопросов прав человека, включая работу над созданием более равноправной и инклюзивной международной системы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева