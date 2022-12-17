Столтенберг: Россия готовится к долгому проведению спецоперации в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что правительство России ведёт подготовку к затяжным боевым действиям на территории украинского государства.

17 декабря лидер Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что на основании данных разведки НАТО, сейчас армия и руководство России ведут подготовку к затяжному характеру проведения специальной военной операции в Украине и освобождённых регионах, которые стали частью РФ после референдумов.

По мнению Столтенберга, страны НАТО должны интенсифицировать оказание военной и финансовой помощи Киеву, поскольку в долгосрочной перспективе украинские войска не смогут сопротивляться проведению российской спецоперации без поддержки союзников.