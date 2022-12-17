Военком РФ Фотин сообщил, что срочники будут служить два года

Военной комиссар города Дмитров подполковник Фотин сообщил, что срочники будут служить два года.

Военный комиссар Димитрова подполковник Михаил Фотин в эфире местного телеканала сообщил об увеличении сроков прохождения срочной службы.

По его словам, это обусловлено вступлением в НАТО Швеции и Финляндии. Также он назвал этот шаг логичным.

"Что касается вопросов изменений в призыв в будущем, то есть информация официальная от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года — будут служить уже два года", - заявил он.