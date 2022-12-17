Постоянный представитель Путина в Крыму Георгий Мурадов раскритиковал высказывание сотрудника Белого дома Джона Кирби о крымском полуострове.

В субботу представитель крымского правительства Георгий Мурадов публично заявил, что недавнее высказывание советника Байдена по нацбезопасности США Джона Кирби о Крыме является прямым объявлением войны с Россией, ввиду чего высокопоставленным российским политикам придётся напомнить Вашингтону о наличии ядерного оружия у Москвы.

Накануне Кирби публично заявил, что правительство Соединённых Штатов не возражает против того, чтобы украинские войска проводили боевые операции на крымском полуострове, поскольку в Вашингтоне считают, что Крым принадлежит Киеву.