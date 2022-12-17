Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк доставили в онкологическую клинику

Актриса находится там с сентября, заботливый супруг, фигурист Пётр Чернышев навещает ее каждый день.

Анастасия Заворотнюк уже четвёртый год сражается с онкологией. У нее в 2019 году диагностировали глиобластому головного мозга, которая считается одной из самых агрессивных опухолей, сообщает КП.

Первое время звезду лечили в частной клинике в Германии, однако оптимистичных прогнозов не давали. Под наблюдением российских медиков Заворотнюк находится уже несколько лет, и это само по себе при подобном диагнозе называют чудом.

В основном актриса находится дома, где заботливый муж, фигурист Пётр Чернышев, обеспечил Анастасии комфортные условия и уход сиделок. Но, как выяснили журналисты КП, в сентябре этого года звезду госпитализировали в онкоотделение частной медклиники в центре Москвы. Здесь она находится уже четвертый месяц.

Эту информацию подтверждают также данные камер видеонаблюдения: с начала сентября Петру Чернышеву выписали 13 штрафов за нарушение правил парковки возле госпиталя.

Заботливый супруг навещает Анастасию Заворотнюк в том числе глубокой ночью, иногда - дважды в день.