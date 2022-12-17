Канцлер Германии призвал сохранять «нити переговоров» с Россией
2022-12-17 14:01
Олаф Шольц призвал сохранить нить переговоров с Россией и после окончания конфликта в Украине.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности сохранения нитей с Россией.
"Важно, чтобы несмотря на серьезные разногласия, нити с Россией сохранялись", - заявил Шольц.
На вопрос журналиста о возможной поездке в Москву в 2023 году, канцлер Германии не даро прямого ответа, отметив только на необходимость сохранения диалога с Москвой, в том числе и после окончания военного конфликта в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев