На всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога, сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации источника, украинская разведка зафиксировала взлет двух российских истребителей с аэродрома в Барановичах.

Также в небо поднялись два российских МиГа — потенциальных носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также Ил-76 А-50У.

Вчера россияне осуществили очередную массированную атаку на украинскую территорию, атаковав, прежде всего, энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним, в пятницу утром, 16 декабря российские Вооруженные силы нанесли серию ракетных ударов по нескольким областям Украины, что привело к отключению электричества.