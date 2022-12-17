Игнат: Россия проводит разведку перед каждым ракетным ударом по Украине

Спикер ВВС украинской армии Юрий Игнат утверждает, что российские войска проводят превентивную разведку до новых ракетных ударов по территории Украины.

В субботу спикер военно-воздушных сил армии Украины Юрий Игнат публично заявил, что российские войска проводят воздушную, наземную и агентурную разведку до того, как наносят новый массированный ракетный удар по украинским территориям. По данным Игната, российские разведчики также изучают публикации в украинских соцсетях с целью разработки оптимального маршрута полёта своих ракет.

Также Юрий Игнат утверждает, что плохие погодные условия не мешают российским войска атаковать Украину ракетами, а в хорошую погоду Минобороны РФ может незамедлительно оценивать последствия своих ударов.