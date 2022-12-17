СМИ сообщают, что на певицу Клаву Коку подано заявление в СК РФ
Представители общественности Калининградской области увидели в ее песнях пропаганду алкоголя, насилия, безответственности.
Заявление, в котором содержится просьба организовать проверку песен Клавдии Высоковой (Клавы Коки) «Краш», «Мне пох» и «Пьяную домой», направлено в адрес председателя СК России Александра Бастрыкина.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на news.ru, к правоохранителям обратились представители регионального отделения движения «Зов народа» Калининградской области. Они считают, что певица пропагандирует «алкоголь, насилие, безответственность», и это оказывает негативное влияние на детей и молодежь.
Копию заявления опубликовал Telegram-канал SHOT.
Ранее в СК России были поданы жалобы на неподобающий внешний вид Клавы Коки во время городского фестиваля во Владивостоке. Ее подачу инициировал Фонд защиты национально-исторического наследия.
А поводом послужило появление одетой в мини звезды «возле российского флага и на фоне храма».
Опубликовано: Светлана Гаврусева