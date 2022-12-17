МО РФ: войска России поразили пункт иностранных наёмников в Красном Лимане

Министерство обороны России сообщило о ликвидации пункта размещения наёмников ВСУ недалеко от Красного Лимана.

Днём 17 декабря генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что российские войска поразили пункт временной дислокации наёмников, которые прибыли из других стран для участия в конфликте на стороне вооружённых сил Украины.

По данным Конашенкова, уничтоженная база иностранных наёмников располагалась вблизи населённого пункта Красный Лиман в Донецкой Народной республике.