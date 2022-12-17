Spiegel: потомки Бисмарка раскритиковали главу МИД Германии Бербок

Издание Der Spiegel утверждает, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок приняла единоличное решение о переименовании "комнаты Бисмарка" в здании немецкого МИДа, вызвав недовольство у потомков бывшего канцлера.

В субботу информагентство Spiegel сообщило что глава МИД ФРГ Анналена Бербок разгневала потомков бывшего немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, решив переименовать комнату названную в его честь в "зал германского единства". Прямые потомки Бисмарка дали интервью журналистам Der Spiegel, где заявили, что поступок Бербок вызывает в них "ужас и печаль".

Также дальние родственники Отто фон Бисмарка полагают, что нынешнее руководство Германии не желает считаться с достижениями первого немецкого канцлера.