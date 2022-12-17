Эксперты объяснили, почему опасно «разогреваться» алкоголем дома перед вечеринкой в баре

Психолог объяснил, как желание сэкономить может привести к обратным последствиям.

Не секрет, что алкоголь в баре и ресторане дороже, чем в магазине. Потому некоторые, отправляясь на вечеринку, стараются выпить немного дома, чтобы в баре "дойти до кондиции".

Но у «предварительной выпивки», по словам австралийского психолога, специалиста по алкогольной и наркотической зависимостям Кима Колдуэлла, есть риски. Дело в том, что спиртное подавляет способность контроля импульсивности поведения.

Придя в клуб либо на вечеринку навеселе, будет сложнее устоять перед соблазном, и с большей вероятностью человек выпьет больше, чем надо. В результате экономии не получится, зато риск алкогольной интоксикации существенно возрастет.

Чтобы снизить риск подобного развития событий, Колдуэлл советует ограничить порции спиртного при «разогреве». Также не нужно стараться выпить все одним махом, наоборот, - лучше увеличить промежутки между рюмками и бокалами. Таким образом интоксикация будут нарастать более медленно.

Кроме того, «разогреваясь» перед вечеринкой, нужно закусить. И в заведении лучше присматривать за товарищами: если кто-то выпьет много, нужно помочь ему безопасно вернуться домой.