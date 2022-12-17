WSJ: В Китае крематории сутками сжигают тела умерших от коронавируса

Из Китая поступает неофициальная информация, свидетельствующая не только о росте числа заражений, но и смертей от коронавируса.

The Wall Street Journal сообщает, что пекинский крематорий Дунцзяо, предназначенный для тех, кто умер от COVID-19, в последние дни столкнулся с "резким увеличением запросов на кремацию и другие похоронные услуги".

По информации источника, тел так много, что кремации проводят даже ночью. По оценке одного из сотрудников пекинского крематория, в настоящее время туда отправляется около 200 тел в сутки, хотя раньше обычно было около 30-40.

Один из мужчин, работающих в крематории, сказал, что в пятницу он принял семью, где двое родителей, которым за 80, умерли от COVID с разницей в три часа.

Ранее в этом месяце пекинский медицинский центр призвал вызывать скорую помощь только тяжелобольным пациентам, заявив, что количество экстренных вызовов возросло в день с 5 до 30 тысяч, что затрудняет работу парамедиков.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что большое количество заражений сейчас происходит среди работников сферы обслуживания, в том числе в десятке похоронных бюро в Пекине. И это также влияет на задержки, связанные, например, с с кремацией.

По данным Reuters, с понедельника в Шанхае будут введены онлайн-уроки в школах из-за роста числа заражений.