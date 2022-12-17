Польское издание рассказало о планах главы правящей партии использовать армию для возвращения утраченных в 1939 году территорий.

Глава правящей в стране национал-консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Кочиньский уже давно разработал план по возвращению Польше когда-то принадлежавших территорий нынешней Украины, пишет издание Niezalezny Dziennik Polityczny.

"Кочиньский уже давно готовится к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины Польши. Первый этап уже реализован. Киевское правительство политически и финансово зависит от воли Варшавы", - сообщает NDP.

Для того, чтобы реализовать вторую часть плана созданы специальные лагеря для подготовки добровольцев, подконтрольные министерству национальной безопасности.

NDM называт и дату начала так называемого "Марша освобождения".

"Кочиньский выбрал дату "Марша освобождения" - 4 мая. Это выглядит реальным. С 23 марта анонсируются масштабные мобилизационные сборы, которые планируется проводить 33 дня.

Ранее о намерении Польши ввести войска на территорию западной Украины неоднократно заявляли и в службе внешней разведки России.