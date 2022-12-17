Экс-девушка Егора Крида вышла замуж за американского певца

Свадьбу модель Диана Мэлисон и музыкант из США Морган Пэрриотт сыграли в одном из заведений Москвы, были приглашены только самые близкие.

Егор Крид ушел от модели Дианы Мелисон к певице Нюше. Но Диана тоже нашла свою любовь - музыканта из США Моргана Пэрриотта, более известного как Call Me Karizma, сообщает СтарХит.

Влюбленные сыграли свадьбу в Москве. Мероприятие прошло в одном из заведений российской столицы. На свадьбу к Диане пришли самые близкие, в том числе подруга Оксана Романенко, владеющая пиар-агентством «Успех».

Издание напоминает, что 29-летняя Диана Мелисон известна откровенными снимками в Сети. Ее роман с Егором Кридом случился несколько лет назад. Отношения длились недолго.

«Мы расстались, он меня бросил. В тот момент он заинтересовался Нюшей. Помню, мы к его родителям ехали в Пензу, и там был журнал с Нюшей на обложке. Егор с другом переглядывался, но я тогда не понимала, хотя доходили слухи, что он заинтересован. Потом отношения сошли на нет", - вспоминает девушка.

"Суть в том, что он изменял мне на каждых гастролях. Сейчас легко сказать: «Че ты ревела?» Мы же были, как русские Селена Гомес и Джастин Бибер. Я влюбчива, привыкаю к человеку", — откровенничала брюнетка.

Сегодня Диана неохотно вспоминает о Егоре и считает его не самым лучшим человеком.