Полину Гагарину публично унизил близкий человек

Автор хитов певицы Геннадий Дудин по непонятной причине резко отказался от сотрудничества со звездой.

Поэт и композитор Геннадий Дудин, несколько лет сотрудничавший с Полиной Гагариной и создавший ей такие хиты, как «Меланхолия», «Обезоружена», «Драмы больше нет» и «Выше головы», вдруг отказался от дальнейшей работы с певицей.

"Мне жаль, что эта ранее светлая девочка превратилась в то, во что превратилась. Это мои последние песни для нее. Слава богу!" - заявил Дудин в соцсетях.

Правда, на следующий день он уже сменил свой тон: дескать, предыдущий пост был излишне эмоциональным и не предназначен для чужих глаз.

"Кажется, я натворил дел. Никак не могу привыкнуть, что мои сторис могут быть предметом обсуждений. Не стоило позволять себе лишнего. Я тут не прав, - признался автор. - Лишь в любви может рождаться нечто выдающееся, но любовь проходит. И с этим ничего поделать нельзя".

Сама Полина это публичное унижение никак не комментирует. Композитор о причине конфликта тоже не распространяется.