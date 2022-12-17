Глава полиции Польши: я не знал, что подаренные в Украине гранатометы заряжены
2022-12-17 16:55
Ярослав Шимчик заявил, что не подозревал, что подаренные ему в Украине гранатометы заряжены.
Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик сообщил о том, что не знал о том, что подаренные ему в Украине гранатометы заряжены и неосторожно переставлял их, когда произошел взрыв, передает радиостанция RMF FM.
"Когда я переставлял подаренные мне гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв", - рассказал Шимчик в интервью радиостанции.
Радиостанция сообщает, что Шимчик получил в подарок от украинской полиции два противотанковых гранатомета, вероятнее всего RGW-90. Украинцы утверждали, что они использованы, сообщает RMF FM.
Опубликовано: Максим Алексеев