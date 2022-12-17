Сотрудник МИД России Мария Захарова прогнозирует новые проблемы внутри Европейского союза из-за антироссийских санкций.

17 декабря представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что девятый антироссийский санкционный пакет ЕС грозит ухудшением экономик государств европейского содружества и неспособен навредить России. По мнению Захаровой, новые ограничительные меры Европы в отношении Москвы лишь усугубят еврейский энергокризис и растущую инфляцию.

Также Мария Захарова отметила, что девятый пакет санкций ЕС против России мешает вывозу российской сельскохозяйственной продукции за рубеж, из-за чего страдают беднейшие страны.