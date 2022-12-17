Рамзан Кадыров утверждает, что российские артиллеристы уничтожили группировку иностранных наёмников, которые воевали против России на стороне Киева.

17 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где заявил, что артиллеристы группы "Запад-Ахмат" под управлением Исмаила Агуева нанесли огневое поражение группировке войск Североатлантического альянса в состава украинских Вооружённых сил.

По мнению Кадырова, зарубежные войска на территории Украины пребывают в невыгодном положении, поскольку российские артиллеристы неизменно успешно атакуют их позиции.