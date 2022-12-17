Майданов исполнил песню Рогозина «Сарматушка» про российскую ядерную ракету

Российский музыкант Денис Майданов записал видеоклип на песню "Сарматушка", которая посвящена межконтинентальной баллистической ракете "Сармат".

В субботу певец и депутат Госдумы России Денис Майданов исполнил песню "Сарматушка", текст к которой написал лично экс-глава предприятия "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Композиция была записана специально для радио Z-FM, которая вещает для участников спецоперации в зоне боевых действий.

Также в видеоклипе фигурирует российский военный оркестр, который аккомпанирует поющему члену партии "Единая Россия" Денису Майданову.