Guardian: В загородной резиденции Лиз Трасс обнаружен кокаин
2022-12-17 17:52
В Загородной резиденции экс-премьера Британии Лиз Трасс были обнаружены следы наркотиков.
Авторитетное британское издание The Guardian пишет, что в резиденции бывшего британского премьера Лиз Трасс обнаружены наркотики.
По информации журналистов, что в загородном доме в поместье Чевенинг обнаружены следы кокаина. ;
"Последствия" ночных вечеринок экс-премьера Британии находил персонал поместья Чевенинг", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира