Guardian: В загородной резиденции Лиз Трасс обнаружен кокаин

APS
2022-12-17 17:52

В Загородной резиденции экс-премьера Британии Лиз Трасс были обнаружены следы наркотиков.

Авторитетное британское издание The Guardian пишет, что в резиденции бывшего британского премьера Лиз Трасс обнаружены наркотики.

По информации журналистов, что в загородном доме в поместье Чевенинг обнаружены следы кокаина. ;

"Последствия" ночных вечеринок экс-премьера Британии находил персонал поместья Чевенинг", - пишет источник.

Опубликовано: Николай Скира







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