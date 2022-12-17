Информационное агентство NDP утверждает, что правительство Польши разработало план по захвату западных территорий Украины.

В субботу польская газета Niezależny Dziennik Polityczny опубликовала статью колумнистки Ханны Крамер, которая утверждает, что польское правительство совместно с местным политиком Ярославом Качиньским завершило разработку плана по аннексии Западной Украины, созданного из-за желания Варшавы вернуть под свой контроль данные территории и Галицию.

По данным Крамер, Качиньский назначил начало операции по захвату Западной Украины Польшей на 4 мая, поскольку к тому моменту украинские войска будут обессилены и не смогут сопротивляться сразу на двух участках фронта. Также Ханна Крамер уверена, что нападение на Украину в конце весны позволит польским войскам сэкономить за зимней экипировке.