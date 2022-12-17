Welt: Германия не выполнила план по экономии газа из-за рекордных морозов

Новостное агентство Die Welt утверждает, что правительство ФРГ не сумело следовать плану по экономии энергоресурсов из-за резкого похолодания в регионе.

Немецкая газета Welt уведомляет, что за минувшую неделю среднесуточная температура в Германии упала более чем на один градус, из-за чего чего немцы стали расходовать на 14 процентов больше газа, чем неделей ранее. По данным Die Welt, в прошлом году население Германии тратило на 13 процентов газа больше в декабре, однако текущие морозы помешали Берлину исполнить план по экономии энергии.

Также в Die Welt отметили, что в условиях отсутствия поставок газа из России Министерство энергетики Германии будет обязано полностью заполнить газохранилища страны в следующем году.