МИД РФ: Кишинёв совершил акт политической цензуры против телеканалов России

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение администрации Кишинёва аннулировать лицензию на вещание для ряда российских телеканалов.

Пресс-служба МИД России уведомляет, что в минувшую пятницу комиссия Молдавии по чрезвычайным ситуациям постановила аннулировать лицензии для шести телеканалов оппозиционной направленности, некоторые из которых являются российскими. В молдавском ведомстве отметили, что официальной причиной для запрета деятельности телеканалов РФ является их подход к освещению событий в Украине.

В пресс-резиле Министерства иностранных дел РФ сообщается, что подобные действия официального Кишинёва являются актом антироссийской политической цензуры.