Президент Венгрии встала на защиту русской культуры и искусства
2022-12-17 18:34
Президент Каталина Новак выступила против запрета русской культуры и искусства из-за событий в Украине.
В своем аккаунте в Twitter президент Венгрии Каталина Новак встала на защиту русской культуры и исскуства.
"Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство, не культуру", - написала Новак после просмотра балета Щелкунчик в оперном театре Будапешта.
Новак рассказала, что перед спектаклем приняла присягу на гражданство у российских, белорусских, украинских и казахских актеров.
Опубликовано: Максим Алексеев