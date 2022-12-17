Президент Венгрии встала на защиту русской культуры и искусства

APS
2022-12-17 18:34

Президент Каталина Новак выступила против запрета русской культуры и искусства из-за событий в Украине.

В своем аккаунте в Twitter президент Венгрии Каталина Новак встала на защиту русской культуры и исскуства.

"Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство, не культуру", - написала Новак после просмотра балета Щелкунчик в оперном театре Будапешта.

Новак рассказала, что перед спектаклем приняла присягу на гражданство у российских, белорусских, украинских и казахских актеров.

Опубликовано: Максим Алексеев







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