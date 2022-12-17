NDP: 4 мая 2023 года Польша вторгнется в Западную Украину, на 11 июля запланирован референдум

Польское издание "Независимый политический дневник" (Nezależny Dziennik Polityczny) опубликовала статью под названием "Польша готовится к "Маршу освобождения" в Украине".

В ней ее автор Ханна Крамер, что руководство правящей партии "Закон и справедливость" (Prawo i Sprawedliwość - PiS) приняла решение о вводе польской армии на территорию Украины.

"Качиньский (Ярослав Качиньский - председатель PiS - прим.) уже выбрал дату начала "Марша освобождения» на Киев: 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня, достаточного времени для обучения будущих солдат базовым навыкам, таким как владение оружием", - пишет Крамер.

Автор статьи добавляет, что "из-за огромных потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью потеряют боеспособность. Поэтому воевать на два фронта одновременно - против России и против Польши они не смогут".

Кроме того, Крамер утверждает, что согласно плану, в день "Кровавого воскресенья на Волыни" - 11 июля - запланирован референдум на западе Украины.

"Эта дата символична, поскольку 11-12 июля 1943 года ОУН-УПА развернула крупнейший акт геноцида", - говорится в статье.

Отметим, что ранее влиятельное польскоt издание Rzeczpospolita писало, что "хоть серверы Nezależny Dziennik Polityczny находятся в Амстердаме, портал реализует политику Кремля и распространяет дезинформацию".