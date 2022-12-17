Эксперты назвали предметы в доме, которые могут стать причиной заболеваний

Мы порой даже не подозреваем, что самые обычные, на первый взгляд, вещи могут таить в себе опасность, и это не только плиты или обогреватели.

Опасность для здоровья может таиться в каждом доме. И враги часто невидимы: это плесень, аллергены, химические вещества, микробы и бактерии. Обнаружить их можно даже там, где все кажется абсолютно чистым.

Матрас

В них могут содержаться антипирены — это неорганические соединения, применяющиеся для огнезащиты. Соседство с таким веществом может обернуться головными болями и головокружением.

Ученые также установили, что воздействие антипиренов влияет на нервную и репродуктивную системы организма, печень и щитовидную железу, эндокринную систему. Некоторые антипирены даже связаны с раком.

Подушки

Это - рассадник грибков. Их споры есть в воздухе, но размножаются во влажных местах. Важно не ложиться спать на подушку с мокрыми волосами. Также нужно использовать подушки, которые можно стирать либо регулярно чистить. Наволочки специалисты советуют менять не реже чем раз в неделю.

Лампочка

Обычные энергосберегающие лампочки, которыми заменяют лампы накаливания, могут навредить коже. Согласно исследованию британских ученых, они излучают УФ-свет, вызывающий повреждение и покраснение кожи, а мерцание света подобной лампочки — головную боль.

Чтобы снизить риск, эксперты советуют не использовать энергосберегающие лампы для ночных светильников, настольных и прикроватных осветительных приборов, чтобы не проводить в непосредственной близости с ними много времени.

Зарядные устройства для мобильников

Они способны вызвать бессонницу. Переменный ток, «заряжающий» телефон, может помешать процессам нервной системы и вызвать реальные сбои в организме.

Зарядки для телефона и других гаджетов лучше держать подальше от кровати.

Радиатор отопления

Здесь наиболее опасна пыль, которая накапливается в невидимых глазу местах. Она может вызывать разные проблемы со здоровьем, особенно при контакте с другими соединениями.

Ковер

Ковры — настоящие пылесборники и рассадники аллергенов, вредоносных микроорганизмов. Если ковры не пылесосить и не выбивать, это увеличивает риск развития астмы, аллергии и других заболеваний.